Евгений Кузнецов не смог переиграть Илью Самсонова в серии буллитов

В ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили в серии буллитов «Каролине Харрикейнз» со счётом 4:5 Б.

В серии послематчевых буллитов нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов исполнил бросок в своём фирменном стиле, перебирая шайбу на очень медленной скорости. Оппонентом форварду выступил другой россиянин — вратарь «Торонто» Илья Самсонов. В итоге победителем в дуэли двух россиян оказался голкипер, который уверенно остановил шайбу.

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В основное время матча Кузнецов отметился результативной передачей. «Каролина» по хоуд матча отыграла отставание в три шайбы, забив два гола за последние полторы минуты третьего периода.