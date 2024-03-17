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Евгений Кузнецов не смог переиграть Илью Самсонова в серии буллитов

Евгений Кузнецов не смог переиграть Илью Самсонова в серии буллитов
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В ночь с 16 на 17 марта мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили в серии буллитов «Каролине Харрикейнз» со счётом 4:5 Б.

В серии послематчевых буллитов нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов исполнил бросок в своём фирменном стиле, перебирая шайбу на очень медленной скорости. Оппонентом форварду выступил другой россиянин — вратарь «Торонто» Илья Самсонов. В итоге победителем в дуэли двух россиян оказался голкипер, который уверенно остановил шайбу.

ВИДЕО

В основное время матча Кузнецов отметился результативной передачей. «Каролина» по хоуд матча отыграла отставание в три шайбы, забив два гола за последние полторы минуты третьего периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Таварес (Броди) – 24:47     2:0 Нюландер (Райлли) – 26:27     3:0 Робертсон (Таварес, Лильегрен) – 32:03     3:1 Мартинук (Бёрнс, Фаст) – 33:27     3:2 Джарвис (Гюнцель, Ахо) – 39:57 (pp)     4:2 Кемпф (Райлли) – 42:55     4:3 Ахо (Гюнцель, Орлов) – 58:28 (pp)     4:4 Ахо (Бёрнс, Кузнецов) – 59:53     4:5 Гюнцель – 65:00    
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