Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Пресс-служба НХЛ признала российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина первой звездой прошедшего игрового дня.

В матче с «Питтсбургом» (7:4) Панарин стал автором двух заброшенных шайб и трёх результативных передач. Панарин стал 10-м россиянином, кому удалось достичь отметки в 500 результативных передач за карьеру в НХЛ. Теперь на счету россиянина в НХЛ 657 матчей, в которых форвард записал в свой актив 254 гола и 500 результативных передач.

Второй звездой дня признан капитан «Оттавы» Брэди Ткачук, оформивший хет-трик в матче с «Айлендерс» (4:3 ОТ).

Третьей звездой прошедшего игрового дня в НХЛ стал нападающий «Тампа-Бэй» Стивен Стэмкос, оформивший дубль и отдавший две результативные передачи в победном матче с «Флоридой» (5:3).