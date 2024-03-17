Куликов был удалён до конца матча за удар локтем в голову хоккеиста «Тампа-Бэй»
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Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1).
В начале второго периода при счёте 3:0 в пользу «Тампы» защитник «Флориды» Дмитрий Куликов провёл силовой приём против нападающего «Лайтнинг» Конора Шири. Удар россиянина пришёлся в голову оппоненту. Примечательно, что через пару секунд после столкновения «Флорида» забила гол, который впоследствии был отменён. Арбитры долго просматривали данный эпизод и выписали россиянину штраф до конца матча.
В текущем сезоне на счету Куликова 16 результативных передач в 64 матчах с показателем полезности «+9».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Чернак) – 00:20 0:2 Эйссимонт (Пол, Пербикс) – 13:21 0:3 Рэддиш (Дюклер, Стэмкос) – 23:02 0:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 26:59 (pp) 1:4 Ткачук (Махура) – 28:23 (sh) 2:4 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 31:55 (pp) 3:4 Райнхарт – 56:08 3:5 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 58:28
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