Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куликов был удалён до конца матча за удар локтем в голову хоккеиста «Тампа-Бэй»

Куликов был удалён до конца матча за удар локтем в голову хоккеиста «Тампа-Бэй»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1).

В начале второго периода при счёте 3:0 в пользу «Тампы» защитник «Флориды» Дмитрий Куликов провёл силовой приём против нападающего «Лайтнинг» Конора Шири. Удар россиянина пришёлся в голову оппоненту. Примечательно, что через пару секунд после столкновения «Флорида» забила гол, который впоследствии был отменён. Арбитры долго просматривали данный эпизод и выписали россиянину штраф до конца матча.

ВИДЕО

В текущем сезоне на счету Куликова 16 результативных передач в 64 матчах с показателем полезности «+9».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Стэмкос (Чернак) – 00:20     0:2 Эйссимонт (Пол, Пербикс) – 13:21     0:3 Рэддиш (Дюклер, Стэмкос) – 23:02     0:4 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 26:59 (pp)     1:4 Ткачук (Махура) – 28:23 (sh)     2:4 Райнхарт (Беннетт, Ткачук) – 31:55 (pp)     3:4 Райнхарт – 56:08     3:5 Кучеров (Хагель, Стэмкос) – 58:28    
Материалы по теме
Кучеров не сдаётся! Отметил большой юбилей в НХЛ и сравнялся с легендами России
Кучеров не сдаётся! Отметил большой юбилей в НХЛ и сравнялся с легендами России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android