Куликов был удалён до конца матча за удар локтем в голову хоккеиста «Тампа-Бэй»

Сегодня, 17 марта, «Флорида Пантерз» на своей площадке уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амерант Банк Арене» в Санрайзе (США) завершилась со счётом 3:5 (0:2, 2:2, 1:1).

В начале второго периода при счёте 3:0 в пользу «Тампы» защитник «Флориды» Дмитрий Куликов провёл силовой приём против нападающего «Лайтнинг» Конора Шири. Удар россиянина пришёлся в голову оппоненту. Примечательно, что через пару секунд после столкновения «Флорида» забила гол, который впоследствии был отменён. Арбитры долго просматривали данный эпизод и выписали россиянину штраф до конца матча.

ВИДЕО

В текущем сезоне на счету Куликова 16 результативных передач в 64 матчах с показателем полезности «+9».