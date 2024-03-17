Заслуженный тренер России рассказал, почему в КХЛ нужно сократить количество клубов

Заслуженный тренер России, бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Юрий Гайлик заявил, что в КХЛ нужно сократить количество клубов, чтобы повысить конкуренцию и общий уровень мастерства игроков лиги. Сейчас в КХЛ выступает 23 клуба.

«В НХЛ играют лучшие против лучших, работает большой бизнес. У нас на команду КХЛ сколько есть игроков уровня НХЛ? А там все соответствуют уровню этой лиги. У нас столько сильных игроков нет. Чтобы поднять уровень мастерства, надо КХЛ сократить хотя бы до 16 команд. А лучше — до 14. Тогда ситуация изменится. Появится конкуренция и всё, что к ней прилагается. В команды будут отбирать игроков, а не набирать, как сейчас.

Чем больше команд в КХЛ, тем ниже уровень лиги? Да, он разбавляется. Нам нужна элитная КХЛ и крепкая ВХЛ, откуда можно черпать резервы. И всё с хоккеем будет хорошо», — цитирует Гайлика «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне сокращён лимит на легионеров до трёх иностранных хоккеистов, что привлекло в клубы КХЛ больше российских игроков. Также в этом сезоне лигу пополнила тольяттинская «Лада», которая несколько сезонов выступала в ВХЛ. В первом же сезоен после возвращения в КХЛ «Лада» вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила «Авангарду».