Нападающий «Спартака» Мальцев: покажем совсем другую игру в следующем матче!

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев подвёл итоги первого матча серии второго раунда Кубка Гагарина с магнитогорским «Металлургом». Красно-белые проиграли всухую — 0:4.

«В первом периоде мы не реализовали свои моменты, а соперники дважды поймали нас на контратаках. Во втором нам помешали удаления — мы пытались вернуться в игру и в третьем периоде, но не получилось. Это плей-офф, только первый матч серии до четырёх побед — так что разберём наши ошибки, тренеры нам всё подскажут, и покажем совсем другую игру в следующем матче!» — приводит слова Мальцева пресс-служба «Спартака».

После сегодняшней победы «Металлург» повёл в серии 1-0. Следующий матч соперников состоится 19 марта на «Арене-Металлург».