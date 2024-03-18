«Отдохнули в перерыве и попёрли дальше». Голышев — об игре «Автомобилиста» со СКА

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал победу в первом матче серии второго раунда плей-офф со СКА (3:2). В первом раунде екатеринбургский клуб обыграл «Ак Барс» в пяти матчах.

«Что решило исход матча в нашу пользу? Реализация моментов, я думаю, концентрация и Женя Аликин. Непростой матч, каждый матч в этой серии будет таким.

Выживали по ходу второго периода? Был момент в конце периода, когда потерял шайбу на синей линии и нас закрыли в зоне, завозили. Пацаны выстояли, молодцы, много сил отдали. Это очень много отнимает сил, когда играешь без шайбы в своей зоне. Но выстояли, ничего. Отдохнули в перерыве и попёрли дальше», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.