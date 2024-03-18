Голышев — об игре на «СКА Арене»: эйфория, подстёгивает такая атмосфера

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев оценил атмосферу на новом стадионе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге на первом матче серии второго раунда плей-офф с СКА. Екатеринбургский клуб в первом матче серии оказался сильнее со счётом 3:2.

«Наклейка с Кубком Гагарина на двери раздевалки? Не обращаем на это внимания. Думаю, у всех команд так. Все команды украшают раздевалку в плей-офф на выезде. Это приятно, подстёгивает такая атмосфера. Сегодня вышли играть на прекрасном стадионе, прочувствовали атмосферу на разминке. Очень круто, такая эйфория», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Второй матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 19 марта. Матч начнётся в 19:30 мск.