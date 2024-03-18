Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Как будто другая планета». Макеев — о «СКА Арене»

«Как будто другая планета». Макеев — о «СКА Арене»
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев поделился эмоциями от игры на новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Екатеринбургский клуб выиграл первый матч серии второго раунда плей-офф со СКА со счётом 3:2.

«Первый матч на новой арене в Петербурге? Сегодня с утра подъезжали, увидели. Как будто другая планета! Удивились очень, конечно, все в восторге. Когда выходишь на разминку и такая атмосфера, это тебя ещё больше заряжает. Для меня лично это кайф!» — сказал Макеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Второй матч серии пройдёт в Санкт-Петербурге 19 марта. Матч начнётся в 19:30 мск. Напомним, в первом раунде плей-офф «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в серии из пяти матчей.

Материалы по теме
«Реализация, концентрация и Женя Аликин». Лидеры «Автомобилиста» — после победы над СКА
Эксклюзив
«Реализация, концентрация и Женя Аликин». Лидеры «Автомобилиста» — после победы над СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android