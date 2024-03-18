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Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера «Витязя»

Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера «Витязя»
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Хоккейный клуб «Витязь» объявил, что Дмитрий Рябыкин покинул пост главного тренера. Вместе с ним уходит из клуба и тренер Алексей Бондарев. Контракты с обоими продлены не будут.

Рябыкин пришёл в «Витязь» по ходу регулярного чемпионата, сменив Александра Завьялова на посту главного тренера команды. Регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги подмосковный клуб завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.

Напомним, сезон-2022/2023 Рябыкин начинал в качестве главного тренера «Авангарда». Специалист был уволен спустя чуть более месяца со старта регулярки из-за неудовлетворительных результатов. Позднее Рябыкин вошёл в штаб магнитогорского «Металлурга», откуда ушёл в начале февраля 2023 года.

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