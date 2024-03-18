Голышев прокомментировал отменённый гол СКА в ворота «Автомобилиста»

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал отменённый гол СКА в ворота екатеринбургского клуба в первом матче серии плей-офф. Гол армейцев был отменён из-за помехи вратарю Евгению Аликину.

«Момент с отменённым голом взбодрил команду? Не сказать, что взбодрил. Отменили и отменили, играем дальше. Хорошо, что так произошло. Какие-то были установки от Николая Заварухина после того, как СКА сравнял счёт? Нет, продолжали играть в свою игру. И при счёте 2:0, 2:1, 2:2 продолжали играть и ничего нового не делали. Хорошо, что быстро забили третий», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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