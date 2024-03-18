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Дмитрий Рябыкин прокомментировал уход с поста главного тренера «Витязя»

Дмитрий Рябыкин прокомментировал уход с поста главного тренера «Витязя»
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Бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал свой уход с поста главного тренера подмосковного клуба. Сегодня клуб объявил, что не будет продлевать контракт со специалистом.

«Не знаю, почему объявили о моём уходе из клуба не 30 апреля, а сейчас, но это право клуба. В принципе, могли ещё раньше всё оформить, не было смысла тянуть. Сейчас жду документы о расторжении контракта. Расстались в рабочих отношениях», – сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Рябыкин пришёл в «Витязь» по ходу регулярного чемпионата, сменив Александра Завьялова на посту главного тренера команды. Регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги подмосковный клуб завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.

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