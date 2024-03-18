«Буду ждать предложений». Рябыкин заявил о желании работать в клубах КХЛ

Бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин заявил, что будет ждать предложений работы от клубов КХЛ. Сегодня «Витязь» объявил, что не будет продлевать контракт со специалистом.

«Конечно, хочу дальше работать, буду ждать предложений от клубов КХЛ. Сейчас активно слежу за плей-офф КХЛ, почти все игры смотрю. Во втором раунде удобно это делать, все встречи начинаются в разное время, нет пересечений», – сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Рябыкин пришёл в «Витязь» по ходу регулярного чемпионата, сменив Александра Завьялова на посту главного тренера команды. Тренерская карьера Рябыкина началась в 2016 году, когда он вошёл в штаб «Авангарда». Сезон-2022/2023 Рябыкин начинал в качестве главного тренера омского клуба. Специалист был уволен спустя чуть более месяца после старта регулярки из-за неудовлетворительных результатов.