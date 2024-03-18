«Не считаю, что провалил свою работу». Рябыкин — о тренерской карьере в «Витязе»

Бывший главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин оценил свою работу в подмосковном клубе. Специалист принял команду спустя месяц после старта регулярного чемпионата сезона-2023/2024 КХЛ.

«Для меня работа главным тренером «Витязя» — это новый опыт, который я получил. Не считаю, что провалил свою работу, будем двигаться дальше. Знаете, как говорят: всё, что нас не убивает, делает нас сильнее», – сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Рябыкин пришёл в «Витязь» по ходу регулярного чемпионата, сменив Александра Завьялова на посту главного тренера команды. Регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги подмосковный клуб завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.