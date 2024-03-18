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Вадим Епанчинцев с большой долей вероятности возглавит «Витязь»

Вадим Епанчинцев с большой долей вероятности возглавит «Витязь»
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Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Витязя» с большой долей вероятности станет нынешний главный тренер «Югры» Вадим Епанчинцев. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров и близки к договорённости о подписании контракта на следующий сезон.

На данный момент Епанчинцев возглавляет «Югру», которая выступает в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Ханты-Мансийский клуб борется за выход в полуфинал Кубка Петрова с подмосковным «Химиком». После четырёх матчей серии счёт в противостоянии равный — 2-2.

В КХЛ Епанчинцев работал главным тренером в «Спартаке» и хабаровском «Амуре». Под его руководством красно-белые впервые за семь лет вышли в плей-офф Кубка Гагарина в 2018 году.

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