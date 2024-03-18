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«Вы же сами понимаете, что у СКА сильный подбор игроков». Голышев — об отсутствии Никишина

«Вы же сами понимаете, что у СКА сильный подбор игроков». Голышев — об отсутствии Никишина
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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал отсутствие у СКА капитана команды Александра Никишина в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ, в котором екатеринбургский клуб одержал победу со счётом 3:2.

«Обращали ли внимание на кадровую ситуацию у соперника? Вы же сами понимаете, что у СКА очень сильный подбор игроков. Отсутствует Никишин — капитан команды, лидер. Но мы не обращали внимания, готовились стандартно и разбирали соперника», — сказал Голышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, Никишин получил травму в заключительном, пятом матче серии первого раунда плей-офф с нижегородским «Торпедо». Участие лидера обороны СКА в серии с «Автомобилистом» находится под вопросом.

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