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Виктор Козлов продолжит работать главным тренером «Салавата Юлаева» в сезоне-2024/2025

Виктор Козлов продолжит работать главным тренером «Салавата Юлаева» в сезоне-2024/2025
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Как стало известно «Чемпионату», Виктор Козлов продолжит работать главным тренером «Салавата Юлаева» в сезоне-2024/2025.

«Виктору Козлову объявлено о том, что он продолжит работу с командой в следующем сезоне», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

В следующий понедельник, 25 марта, в Уфе состоится пресс-конференция по итогам выступления команды в сезоне-2023/2024, на которой официально будут объявлены все решения. В пресс-конференции примут участие генеральный директор клуба Ринат Баширов и главный тренер уфимцев Виктор Козлов.

Напомним, «Салават Юлаев» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял третье место в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина уфимцы уступили «Трактору» в шести матчах.

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