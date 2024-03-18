Форвард молодёжки «Динамо» Рябкин не поедет в Америку на следующий сезон

16-летний нападающий молодёжного хоккейного клуба «Динамо» Москва Иван Рябкин принял решение остаться в России в следующем сезоне и заключить с командой первый профессиональный контракт.

«Он остаётся в «Динамо». Мы близки к заключению контракта, прорабатываем детали. Контракт будет заключён на три года, это стандартный срок. И с нашей стороны, и со стороны клуба был разумный подход, стороны взаимно созрели для того, чтобы было понятно, что Ване полезно остаться», — приводит слова Глеба Чистякова, агента игрока, ТАСС.

Текущий сезон молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) стал для Рябкина первым в профессиональной карьере. В регулярном чемпионате он провёл 44 игры и набрал 58 (24+34) очков, став вторым бомбардиром в команде. В плей-офф сыграл пять матчей, набрав 6 (1+5) очков. В феврале нападающий вошёл в топ-3 лучших снайперов в истории МХЛ среди игроков до 17 лет, первое место занимает Матвей Мичков (55 шайб), а второе — Никита Кучеров (29).