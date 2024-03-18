«Торпедо» подписало новый контракт с Кириллом Ворониным

Нижегородское «Торпедо» подписало новый контракт с форвардом команды Кириллом Ворониным. Соглашение рассчитано на два года.

«Хоккейный клуб «Торпедо» достиг договорённости о новом двухлетнем контракте с нападающим Кириллом Ворониным. Согласно новому соглашению, форвард будет защищать цвета нашей команды до 30 апреля 2026 года.

Желаем множества новых результативных матчей на радость нижегородским болельщикам!» — написала пресс-служба клуба в соцсетях.

30-летний Воронин выступает за «Торпедо» с 2022 года. В текущем сезоне нападающий провёл 71 матч (пять из них в плей-офф) и набрал 22 (9+13) очка.

Напомним, нижегородский клуб завершил сезон после того, как в первом раунде Кубка Гагарина проиграл петербургскому СКА 4-1 в серии.