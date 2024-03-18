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«Локомотив» всухую разгромил «Авангард» в матче второго раунда плей-офф КХЛ со счётом 7:0

«Локомотив» всухую разгромил «Авангард» в матче второго раунда плей-офф КХЛ со счётом 7:0
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В Омске завершился второй матч серии между «Авангардом» и «Локомотивом» второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Уверенную победу со счётом 7:0 одержала ярославская команда.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 7
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов) – 15:35 (5x5)     0:2 Никулин – 31:29 (5x5)     0:3 Никулин (Сергеев) – 35:07 (5x5)     0:4 Тесанов (Красковский, Полунин) – 36:50 (5x5)     0:5 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 39:35 (5x4)     0:6 Гернат (Сергеев, Каюмов) – 52:35 (5x4)     0:7 Полунин (Красковский, Гернат) – 59:32 (en)    

Заброшенными шайбами отметились Максим Берёзкин, Степан Никулин (дважды), Даниил Тесанов, Андрей Сергеев, Мартин Гернат и Александр Полунин. Ассистентский хет-трик оформил Артур Каюмов. На счету Сергеева не только гол, но и две результативные передачи. Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев оформил первый «сухарь» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Напомним, в первом матче этой четвертьфинальной серии победитель определился только в овертайме. «Локомотив» выиграл ту встречу со счётом 2:1. После сегодняшней игры счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославской команды.

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