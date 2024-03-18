«Динамо» Москва — «Трактор»: составы команд на второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 18 марта, в Москве на «ВТБ-Арене» состоится второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 между столичным «Динамо» и челябинским «Трактором». Сейчас счёт в серии 0-1 в пользу команды с Востока.
В Омске завершилась игра между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Команда Игоря Никитина одержала разгромную победу со счётом 7:0 и увеличила отрыв в серии 2-0.
Второй матч игрового дня начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами бело-голубых и уральцев.
У «Динамо» только одно изменение в заявке: место 13-го нападающего занял Андрей Никонов, заменив Егора Петухова.
Фото: ХК «Динамо» Москва
«Трактор» не стал менять победный состав.
Фото: ХК «Трактор»
Напомним, в первом матче подопечные Алексея Заварухина одержали победу со счётом 4:2 и повели в серии.
В первом раунде московское «Динамо» выиграло серию у одноклубников из Минска (4-2). Челябинский клуб с таким же счётом забрал серию у уфимского «Салавата Юлаева».
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