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«Динамо» Москва — «Трактор»: составы команд на второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Динамо» Москва — «Трактор»: составы команд на второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина
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Сегодня, 18 марта, в Москве на «ВТБ-Арене» состоится второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 между столичным «Динамо» и челябинским «Трактором». Сейчас счёт в серии 0-1 в пользу команды с Востока.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Юртайкин) – 10:22 (5x5)     1:1 О'Делл (Пакетт, Уил) – 12:07 (5x4)     1:2 Антипин (Шабанов, Дронов) – 18:40 (5x4)    

В Омске завершилась игра между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Команда Игоря Никитина одержала разгромную победу со счётом 7:0 и увеличила отрыв в серии 2-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 7
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов) – 15:35 (5x5)     0:2 Никулин – 31:29 (5x5)     0:3 Никулин (Сергеев) – 35:07 (5x5)     0:4 Тесанов (Красковский, Полунин) – 36:50 (5x5)     0:5 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 39:35 (5x4)     0:6 Гернат (Сергеев, Каюмов) – 52:35 (5x4)     0:7 Полунин (Красковский, Гернат) – 59:32 (en)    

Второй матч игрового дня начнётся в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами бело-голубых и уральцев.

У «Динамо» только одно изменение в заявке: место 13-го нападающего занял Андрей Никонов, заменив Егора Петухова.

Фото: ХК «Динамо» Москва

«Трактор» не стал менять победный состав.

Фото: ХК «Трактор»

Напомним, в первом матче подопечные Алексея Заварухина одержали победу со счётом 4:2 и повели в серии.

В первом раунде московское «Динамо» выиграло серию у одноклубников из Минска (4-2). Челябинский клуб с таким же счётом забрал серию у уфимского «Салавата Юлаева».

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