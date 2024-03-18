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Андрей Миронов повторил рекорд «Динамо» по количеству матчей в чемпионатах страны

Андрей Миронов повторил рекорд «Динамо» по количеству матчей в чемпионатах страны
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В данный момент на «ВТБ Арене» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ играют московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Счёт встречи пока не открыт.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Перерыв
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Юртайкин) – 10:22 (5x5)     1:1 О'Делл (Пакетт, Уил) – 12:07 (5x4)     1:2 Антипин (Шабанов, Дронов) – 18:40 (5x4)    

Для капитана московского «Динамо» Андрея Миронова этот матч стал 642-м в карьере в составе бело-голубых. Таким образом, защитник повторил клубный рекорд по количеству игр в чемпионатах страны.

Ранее такое удавалось только Сергею Вышедкевичу, он так же, как и Миронов, является воспитанником московского «Динамо».

В составе бело-голубых действующий капитан становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2012/2013. Всего в 642 матчах Миронов набрал 173 (43+130) очка.

Напомним, в первом матче второго раунда Кубка Гагарина московское «Динамо» уступило «Трактору» со счётом 4:2. Счёт в серии 1-0.

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