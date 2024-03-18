Капитан «Авангарда» Шарипзянов прокомментировал разгромное поражение 0:7 от «Локомотива»

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов высказался о втором матче четвертьфинальной серии с «Локомотивом», в котором его команда разгромно проиграла всухую 0:7.

«Горим в серии 0-2, едем в Ярославль за победами. Другого нам не остаётся. Малое количество бросков? Не контролировали шайбу в чужой зоне, много оборонялись, естественно, это не наша игра. «Авангарду» нужно играть и забирать шайбу, активнее играть в зоне обороны, к сожалению, сегодня это не получалось.

Какие резервы нужно извлечь перед выездной серией? Да какие тут резервы? 0-2 в серии до четырёх побед, нужно выходить и играть. Вместе того, чтобы отдыхать 4-5 месяцев, нужно отдать все силы. Самая важная игра — следующая. Победить в ней, а там посмотрим» — сказал Шарипзянов в видео, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Следующая встреча соперников состоится 20 марта в Ярославле. Счёт в серии 2-0 в пользу «Локомотива».