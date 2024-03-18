Никитин: эйфория в «Локомотиве» после 7:0? Мы люди, но нужно проходить такие медные трубы

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после разгромной победы над «Авангандом» (7:0) во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина рассказал, как игроки команды должны отреагировать на такой результат.
«Самое главное сейчас – исключить эйфорию? Мы люди, ничто человеческое нам не чуждо. Но если ты хочешь двигаться вперёд, то нужно проходить такие медные трубы. Кто может справляться с таким психологическим фактором, тот и идёт дальше. Для нас это конкретная ступень. Большинство – это такая субстанция… Работаешь целый год над ней. Это важный элемент, но только один из элементов. Сегодня это сработало, как будет дальше – не знаю. Кого-то выделить? Это плей-офф, здесь всегда командные победы. Какая разница, кто забивает?» — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 18 марта 2024
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