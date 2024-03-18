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Никитин: эйфория в «Локомотиве» после 7:0? Мы люди, но нужно проходить такие медные трубы

Никитин: эйфория в «Локомотиве» после 7:0? Мы люди, но нужно проходить такие медные трубы
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после разгромной победы над «Авангандом» (7:0) во втором матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина рассказал, как игроки команды должны отреагировать на такой результат.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 7
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов) – 15:35 (5x5)     0:2 Никулин – 31:29 (5x5)     0:3 Никулин (Сергеев) – 35:07 (5x5)     0:4 Тесанов (Красковский, Полунин) – 36:50 (5x5)     0:5 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 39:35 (5x4)     0:6 Гернат (Сергеев, Каюмов) – 52:35 (5x4)     0:7 Полунин (Красковский, Гернат) – 59:32 (en)    

«Самое главное сейчас – исключить эйфорию? Мы люди, ничто человеческое нам не чуждо. Но если ты хочешь двигаться вперёд, то нужно проходить такие медные трубы. Кто может справляться с таким психологическим фактором, тот и идёт дальше. Для нас это конкретная ступень. Большинство – это такая субстанция… Работаешь целый год над ней. Это важный элемент, но только один из элементов. Сегодня это сработало, как будет дальше – не знаю. Кого-то выделить? Это плей-офф, здесь всегда командные победы. Какая разница, кто забивает?» — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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