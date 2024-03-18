Никитин – о победе «Локомотива» 7:0: не комментирую игру соперника. Серия только началась

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о крупной победе (7:0) над омским «Авангардом» во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мы выдержали темп, забили вовремя голы, готовимся дальше. Я никогда не комментирую игру соперника, мы всегда относимся только с уважением. Серия только началась, мы просто готовимся к следующей игре. Задача на третий период была простая – не потерять импульс», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, первая игра также завершилась в пользу «Локомотива». Таким образом, после сегодняшнего матча «Локомотив» ведёт в серии со счётом 2-0. Следующая встреча соперников состоится в Ярославле 20-го марта.