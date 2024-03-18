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«Мы не должны делать глупости». Главный тренер «Локомотива» — об удалении Каюмова

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал удаление нападающего Артура Каюмова за «неправильную передачу клюшки» во втором матче четвертьфинальной серии с омским «Авангардом» (7:0).

«Удаление Каюмова за «неправильную передачу клюшки»? Арбитры сразу объяснили своё решение, удивляться было некогда, нужно было сражаться в меньшинстве. Но, конечно, мы не должны делать глупости. Думаю, умнее будем», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Каюмов получил две минуты после того, как во время атаки «Авангарда» бросил клюшку партнёру по команде Рушану Рафикову, сломавшему свою.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» не реализовал это большинство. «Локомотив» выиграл матч всухую со счётом 7:0 и укрепил преимущество в счёте серии (2-0) плей-офф КХЛ.

Следующая встреча соперников состоится в Ярославле 20 марта.