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Кравец — о 0:7: «Авангард» проиграл по всем статьям, оценка одна — кол

Кравец — о 0:7: «Авангард» проиграл по всем статьям, оценка одна — кол
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о разгромном поражении (0:7) от ярославского «Локомотива» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Какая может быть оценка игры? Счёт сам за себя говорит, проиграли по всем статьям, по моментам, по борьбе, по желанию, по голам, по всему. Оценка одна – кол. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые, несмотря на такой счёт, поддерживали до конца игры и верили в нашу команду.

Как поправить психологию перед следующим матчем? Если ты сильный человек, хоккеист и играешь в «Авангарде», то ты должен сам свою голову поправить и понять, что тебя сегодня опустили ниже канализации, и что нужно выходить и доказывать», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После сегодняшнего матча команда Кравца уступает в серии со счётом 0-2.

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