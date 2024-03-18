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Михаил Кравец отказался комментировать отсутствие Спунера в серии с «Локомотивом»

Михаил Кравец отказался комментировать отсутствие Спунера в серии с «Локомотивом»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец не прокомментировал отсутствие канадского нападающего Райана Спунера во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:7). Канадец не играл и в первом матче.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
0 : 7
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов) – 15:35 (5x5)     0:2 Никулин – 31:29 (5x5)     0:3 Никулин (Сергеев) – 35:07 (5x5)     0:4 Тесанов (Красковский, Полунин) – 36:50 (5x5)     0:5 Сергеев (Берёзкин, Каюмов) – 39:35 (5x4)     0:6 Гернат (Сергеев, Каюмов) – 52:35 (5x4)     0:7 Полунин (Красковский, Гернат) – 59:32 (en)    

«Естественно, плей-офф не закончился. Неудачи нужно преодолевать. У Телегина травма достаточно серьёзная, три недели срок восстановления. Ничего не могу сказать по Спунеру», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Теперь серия переезжает в Ярославль, следующая встреча соперников состоится 20 марта. Счёт в серии 2-0 в пользу «Локомотива». В первом раунде плей-офф команда из Ярославля в пяти матчах выбила из Кубка Гагарина его действующего обладателя ЦСКА, «Авангард» же в пяти матчах был сильнее «Лады».

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