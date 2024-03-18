Михаил Кравец отказался комментировать отсутствие Спунера в серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец не прокомментировал отсутствие канадского нападающего Райана Спунера во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:7). Канадец не играл и в первом матче.

«Естественно, плей-офф не закончился. Неудачи нужно преодолевать. У Телегина травма достаточно серьёзная, три недели срок восстановления. Ничего не могу сказать по Спунеру», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Теперь серия переезжает в Ярославль, следующая встреча соперников состоится 20 марта. Счёт в серии 2-0 в пользу «Локомотива». В первом раунде плей-офф команда из Ярославля в пяти матчах выбила из Кубка Гагарина его действующего обладателя ЦСКА, «Авангард» же в пяти матчах был сильнее «Лады».