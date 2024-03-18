«Хотел, чтобы люди увидели хоть один гол». Кравец — о замене вратаря полевым при счёте 0:6

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец объяснил, для чего заменил вратаря шестым полевым игроком при счёте 0:6 в пользу «Локомотива» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина. Матч закончился со счётом 7:0 победой железнодорожников, забросивших последнюю шайбу как раз в пустые ворота.
«Снял вратаря при 0:6? Я хотел, чтобы люди, которые пришли на арену, увидели хотя бы один гол, который они очень просили», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Теперь серия переезжает в Ярославль, следующая встреча соперников состоится 20 марта. Счёт в серии 2-0 в пользу «Локомотива». В первом раунде плей-офф команда из Ярославля в пяти матчах выбила из Кубка Гагарина его действующего обладателя ЦСКА, «Авангард» же в пяти матчах был сильнее «Лады».
- 18 марта 2024
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