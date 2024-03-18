«Сколько можно его насиловать?» Главный тренер «Авангарда» — о замене вратаря Хомченко

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал замену голкипера Павла Хомченко на Илью Проскурякова во втором периоде матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом» (0:7). Омская команда проиграла «Локомотиву» со счётом 0:7.

«Оценивать чью-то игру я не буду. 0:7 – это кол всем нам. Вся команда плохо отыграла, все вместе. Защитники мало принимали шайбу на себя, потому что не успевали, не могли это сделать. Замена вратаря? Дело во всех. Хомченко заменили, потому что сколько можно его насиловать. Он старался, много помог нам», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После сегодняшнего проигрыша «Авангард» уступает в серии со счётом 0-2. Следующий матч пройдёт 20 марта.