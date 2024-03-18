Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сколько можно его насиловать?» Главный тренер «Авангарда» — о замене вратаря Хомченко

«Сколько можно его насиловать?» Главный тренер «Авангарда» — о замене вратаря Хомченко
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал замену голкипера Павла Хомченко на Илью Проскурякова во втором периоде матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом» (0:7). Омская команда проиграла «Локомотиву» со счётом 0:7.

«Оценивать чью-то игру я не буду. 0:7 – это кол всем нам. Вся команда плохо отыграла, все вместе. Защитники мало принимали шайбу на себя, потому что не успевали, не могли это сделать. Замена вратаря? Дело во всех. Хомченко заменили, потому что сколько можно его насиловать. Он старался, много помог нам», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После сегодняшнего проигрыша «Авангард» уступает в серии со счётом 0-2. Следующий матч пройдёт 20 марта.

Материалы по теме
Кравец — о 0:7: «Авангард» проиграл по всем статьям, оценка одна — кол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android