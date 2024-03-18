Кравец: если бы «Авангард» не был готов к матчу, то пропустил бы семь в первом периоде

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о готовности своей команды к сегодняшнему матчу четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом», в котором она разгромно проиграла всухую со счётом 0:7.

«Команда не готова была к матчу? Если бы она была не готова, то мы пропустили бы семь в первом периоде. Причины такой игры? Техническое мастерство, вывод шайбы из зоны. Одни должны выводить шайбу из зоны, другие – держать её в чужой зоне. Этого не было. Изменить что тут можно? Нам всем вместе надо понимать, что с этой командой нужно играть точно, быстро, агрессивно, нельзя так много ошибаться в передачах и других действиях на площадке», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Теперь омская команда уступает в серии со счётом 0-2.