Филатов рассказал, какие празднования голов в КХЛ ему запомнились больше всего

Бывший нападающий клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Филатов поделился мнением, чьи празднования голов в завершившемся регулярном чемпионате лиги ему понравились больше всего.

«Мне очень нравится, как празднуют Голдобин и Морозов: снимают краги и жмут руки друг другу. Нравится, как мы 32 раза видели празднования Пилипенко, особенно, то, что он это делает без эмоций, будто ничего не произошло. Это из тех, которые сразу приходят в голову. Ещё мне понравилось, когда «Автомобилист» забил супергол: Голышев отдал с разворота на пустые ворота Макееву, и тот показал, что снимает шляпу перед своим партнёром за такую передачу. Но это была разовая акция», — приводит слова Филатова Legalbet.

Сейчас в розыгрыше Кубка Гагарина идёт второй раунд плей-офф. В нём принимают участие следующие пары: «Динамо» Москва — «Трактор», СКА — «Автомобилист», «Авангард» — «Локомотив» и «Металлург» — «Спартак».