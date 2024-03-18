Вратарь «Трактора» Фукале совершил сумасшедший сейв на старте овертайма с «Динамо»

В данный момент на «ВТБ Арене» проходит матч второго раунда Кубка Гагарина между московским «Динамо» и челябинским «Трактором». Команды не смогли выявить победителя в основное время, закончив третий период со счётом 4:4. Идёт первый овертайм.

На старте первого дополнительного отрезка вратарь команды гостей Зак Фукале совершил великолепное спасение. Нападающий бело-голубых Максим Джиошвили бросал уже практически в пустые ворота, но голкипер «Трактора» смог взять эту шайбу и оставить свою команду в игре.

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Напомним, первый матч четвертьфинальной серии челябинский клуб выиграл со счётом 4:2 и сейчас ведёт в серии 1-0.