«Трактор» в овертайме обыграл московское «Динамо» во втором матче серии

В Москве на «ВТБ-Арене» закончился второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между столичным «Динамо» и челябинским «Трактором». Победитель определился только в овертайме. Со счётом 5:4 выиграла команда гостей.
В составе челябинского клуба шайбы забросили Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родевальд, Антон Бурдасов и Александр Шаров, который стал автором гола в овертайме и принёс своей команде победу. На счету Шабанова также передача, он самый результативный игрок «Трактора» в этом матче. У «Динамо» отличились Эрик О’Делл, Дмитрий Рашевский и Никита Гусев, который оформил дубль. Джордан Уилл и Бреннан Меннелл сделали два ассиста.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Трактора». Следующий матч между соперниками состоится 20 марта в Челябинске.
- 18 марта 2024
-
23:10
-
22:44
-
22:36
-
22:29
-
22:18
-
21:41
-
21:30
-
21:12
-
21:08
-
20:56
-
20:53
-
20:47
-
20:42
-
20:30
-
20:16
-
20:11
-
20:05
-
19:50
-
19:06
-
18:52
-
18:11
-
18:08
-
17:43
-
17:08
-
16:52
-
16:23
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:20
-
14:05
-
13:50
-
13:27