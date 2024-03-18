«Трактор» в овертайме обыграл московское «Динамо» во втором матче серии

В Москве на «ВТБ-Арене» закончился второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между столичным «Динамо» и челябинским «Трактором». Победитель определился только в овертайме. Со счётом 5:4 выиграла команда гостей.

В составе челябинского клуба шайбы забросили Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родевальд, Антон Бурдасов и Александр Шаров, который стал автором гола в овертайме и принёс своей команде победу. На счету Шабанова также передача, он самый результативный игрок «Трактора» в этом матче. У «Динамо» отличились Эрик О’Делл, Дмитрий Рашевский и Никита Гусев, который оформил дубль. Джордан Уилл и Бреннан Меннелл сделали два ассиста.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Трактора». Следующий матч между соперниками состоится 20 марта в Челябинске.