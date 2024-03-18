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«Трактор» в овертайме обыграл московское «Динамо» во втором матче серии

«Трактор» в овертайме обыграл московское «Динамо» во втором матче серии
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В Москве на «ВТБ-Арене» закончился второй матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между столичным «Динамо» и челябинским «Трактором». Победитель определился только в овертайме. Со счётом 5:4 выиграла команда гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Юртайкин) – 10:22 (5x5)     1:1 О'Делл (Пакетт, Уил) – 12:07 (5x4)     1:2 Антипин (Шабанов, Дронов) – 18:40 (5x4)     2:2 Гусев (Уил, Менелл) – 24:07 (5x3)     2:3 Родевальд (Робинсон, Котляревский) – 28:16 (5x5)     2:4 Бурдасов (Дер-Аргучинцев, Кравцов) – 35:20 (5x5)     3:4 Гусев (Ожиганов) – 42:53 (5x5)     4:4 Рашевский (Менелл) – 45:52 (5x5)     4:5 Шаров (Яруллин, Блажиевский) – 73:44 (5x5)    

В составе челябинского клуба шайбы забросили Максим Шабанов, Виктор Антипин, Джек Родевальд, Антон Бурдасов и Александр Шаров, который стал автором гола в овертайме и принёс своей команде победу. На счету Шабанова также передача, он самый результативный игрок «Трактора» в этом матче. У «Динамо» отличились Эрик О’Делл, Дмитрий Рашевский и Никита Гусев, который оформил дубль. Джордан Уилл и Бреннан Меннелл сделали два ассиста.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Трактора». Следующий матч между соперниками состоится 20 марта в Челябинске.

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