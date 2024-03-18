Бурные эмоции игроков «Трактора» после победного гола в ворота «Динамо» в овертайме. Видео

Челябинский «Трактор» одержал победу над «Динамо» (5:4 ОТ) в овертайме второго матча четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. Команда Алексея Заварухина удвоила преимущество в серии, а после финального свистка хоккеисты челябинцев не скрывали эмоций после трудовой победы. ВИДЕО

Победу в овертайме «Трактору» принёс точный бросок Александра Шарова. Отметим, что на его старте Зак Фукале совершил грандиозное спасение, оставив челябинскую команду в игре.

«Трактор», в шести матчах первой серии переигравший «Салават Юлаев, довёл счёт в противостоянии с московской командой до 2-0. Теперь серия между командами переезжает в Челябинск, а первая игра на „Арене-Трактор имени Валерия Белоусова“ состоится 20 марта.