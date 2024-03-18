Бурные эмоции игроков «Трактора» после победного гола в ворота «Динамо» в овертайме. Видео
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Челябинский «Трактор» одержал победу над «Динамо» (5:4 ОТ) в овертайме второго матча четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина. Команда Алексея Заварухина удвоила преимущество в серии, а после финального свистка хоккеисты челябинцев не скрывали эмоций после трудовой победы. ВИДЕО
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
18 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 5
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Юртайкин) – 10:22 (5x5) 1:1 О'Делл (Пакетт, Уил) – 12:07 (5x4) 1:2 Антипин (Шабанов, Дронов) – 18:40 (5x4) 2:2 Гусев (Уил, Менелл) – 24:07 (5x3) 2:3 Родевальд (Робинсон, Котляревский) – 28:16 (5x5) 2:4 Бурдасов (Дер-Аргучинцев, Кравцов) – 35:20 (5x5) 3:4 Гусев (Ожиганов) – 42:53 (5x5) 4:4 Рашевский (Менелл) – 45:52 (5x5) 4:5 Шаров (Яруллин, Блажиевский) – 73:44 (5x5)
Победу в овертайме «Трактору» принёс точный бросок Александра Шарова. Отметим, что на его старте Зак Фукале совершил грандиозное спасение, оставив челябинскую команду в игре.
«Трактор», в шести матчах первой серии переигравший «Салават Юлаев, довёл счёт в противостоянии с московской командой до 2-0. Теперь серия между командами переезжает в Челябинск, а первая игра на „Арене-Трактор имени Валерия Белоусова“ состоится 20 марта.
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