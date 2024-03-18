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Шаров лёжа забил победную шайбу в ворота «Динамо» в овертайме плей-офф Кубка Гагарина

Шаров лёжа забил победную шайбу в ворота «Динамо» в овертайме плей-офф Кубка Гагарина
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На «ВТБ-Арене» в Москве завершился второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина между московским «Динамо» и челябинским «Трактором». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали уральцы. Автором решающей шайбы стал нападающий Александр Шаров, который сумел забить гол лёжа на льду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После выигранного вбрасывания в зоне соперника, хоккеисты «Трактора» стали разыгрывать шайбу. Шаров поехал на пятак, где его толкнул защитник «Динамо» Пыленков, и он упал. Однако это не помешало нападающему отправить шайбу в ворота и принести своей команде вторую победу в серии.

Теперь «Трактор» ведёт в серии с победителями регулярного чемпионата этого сезона 2-0. Следующая встреча соперников пройдёт в Челябинске 20 марта.

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