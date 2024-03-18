Шаров лёжа забил победную шайбу в ворота «Динамо» в овертайме плей-офф Кубка Гагарина

На «ВТБ-Арене» в Москве завершился второй матч четвертьфинала Кубка Гагарина между московским «Динамо» и челябинским «Трактором». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали уральцы. Автором решающей шайбы стал нападающий Александр Шаров, который сумел забить гол лёжа на льду.

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После выигранного вбрасывания в зоне соперника, хоккеисты «Трактора» стали разыгрывать шайбу. Шаров поехал на пятак, где его толкнул защитник «Динамо» Пыленков, и он упал. Однако это не помешало нападающему отправить шайбу в ворота и принести своей команде вторую победу в серии.

Теперь «Трактор» ведёт в серии с победителями регулярного чемпионата этого сезона 2-0. Следующая встреча соперников пройдёт в Челябинске 20 марта.