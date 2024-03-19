Дубль Овечкина в матче с «Калгари» помог «Вашингтону» одержать третью победу подряд

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

Российский капитан гостей Александр Овечкин отметился в этом матче дублем, дважды реализовав большинство. Также по шайбе в составе победителей записали на свой счёт Дилан Строум, Хендрикс Лапьер и Том Уилсон.

У хозяев отличились Кевин Руни и Маккензи Уигар.

«Столичные» одержали третью победу подряд, набрали 75 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, продолжая борьбу за плей-офф.

«Флэймз» остались с 71 очком и идут пятыми в Тихоокеанском дивизионе. Клуб из Альберты также сохраняет шансы на участие в Кубке Стэнли.