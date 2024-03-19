Эмоции Овечкина после голов, которые помогли его клубу сегодня вернуться в зону плей-офф

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5). Российский капитан гостей Александр Овечкин отметился в этом матче дублем, дважды реализовав большинство.

После окончания матча появилось видео эмоций российского форварда «Кэпиталз» Овечкина после голов в ворота «Калгари», которые помогли его клубу вернуться в зону плей-офф.

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Напомним, благодаря заброшенным шайбам Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 51 гола за карьеру в НХЛ. Овечкин также набрал 1536-е и 1537-е очки за карьеру в НХЛ и приблизился в списке бомбардиров всех времён к занимающему 13-е место Джо Торнтону (1539 очков в 1714 матчах). Таким образом, разрыв между игроками теперь составляет всего два очка.