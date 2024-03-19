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19 марта матчи Кубка Гагарина начнутся с минуты молчания в память о Константине Кольцове

19 марта матчи Кубка Гагарина начнутся с минуты молчания в память о Константине Кольцове
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19 марта матчи 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024 начнутся с минуты молчания в память о Константине Кольцове, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, сегодня сыграют «Металлург» — «Спартак» в Магнитогорске и СКА — «Автомобилист» в Санкт-Петербурге.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сегодня, 19 марта, стало известно о смерти 42-летнего экс-тренера уфимского клуба.

Ранее сообщалось, что Кольцов не будет продлевать соглашение с уфимской командой и планирует продолжить работу в другой организации. Кольцов вошёл в тренерский штаб «Салавата Юлаева» в 2022 году.

В КХЛ Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.

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