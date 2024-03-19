«Классный хоккей!» Обладатель Кубка Гагарина высказался о поражении «Динамо» от «Трактора»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко высказался о серии бело-голубых с челябинским «Трактором» (0-2) в рамках плей-офф.

«Динамо» проиграло второй матч «Трактору», с чем это связано? Это плей-офф! Вчера достаточно неплохо играли, характер команда проявляла. Вчера вообще классный хоккей был, честно скажу! Нужно проявить характер и вылезти с 0-2. Это всё по силам, это всё возможно. Думаю, что это реально. И это надо сделать», — сказал Терещенко корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

«Трактор», в шести матчах первой серии переигравший «Салават Юлаев», довёл счёт в противостоянии с московской командой до 2-0. Теперь серия между командами переезжает в Челябинск, а первая игра на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» состоится 20 марта.