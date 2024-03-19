Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству матчей регулярки с заброшенными шайбами

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (2:5).

Российский капитан гостей Александр Овечкин отметился в этом матче дублем, дважды реализовав большинство.

Как сообщает Statmuse, Овечкин побил рекорд легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки по числу матчей с голами в регулярных чемпионатах. Российский форвард забросил шайбы в 639 встречах регулярки. У Гретцки было 638 таких игр.

Напомним, благодаря заброшенным шайбам Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки до 51 гола за карьеру в НХЛ. Овечкин также набрал 1536-е и 1537-е очки за карьеру в НХЛ и приблизился в списке бомбардиров всех времён к занимающему 13-е место Джо Торнтону (1539 очков в 1714 матчах). Таким образом, разрыв между игроками теперь составляет всего два очка.