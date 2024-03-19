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Металлург — Спартак: составы команд на второй матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Илья Ковальчук вернулся в состав «Спартака» на второй матч серии с «Металлургом»
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Сегодня в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком». Начало матча — в 17:00 мск. Стали известны составы команд на матч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В состав «Спартака» вернулся 40-летний нападающий Илья Ковальчук. Эта игра станет для опытнейшего форварда лишь второй в текущем плей-офф КХЛ. Первая тройка красно-белых Николай Голдобин — Иван Морозов — Павел Порядин заявлена в полном составе. Стартовым вратарём назначен Дмитрий Николаев.

Фото: ХК «Спартак»

В состав магнитогорского «Металлурга» на второй матч серии вернулся Александр Петунин, который заменил Дмитрия Силантьева.

Фото: ХК «Металлург»

Напомним, в первом матче серии уверенную победу одержали магнитогорцы со счётом 4:0.

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