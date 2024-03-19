«Это не хоккей «Авангарда». Генменеджер Курьянов объяснил увольнение Кравца

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов объяснил увольнение Михаила Кравца с поста главного тренера омского клуба.

«Результаты и качество игры первых двух домашних матчей против «Локомотива» разочаровали, особенно 0:7 во второй встрече. Это не хоккей «Авангарда». Мы не имеем права так играть перед своими болельщиками, которые могут принять любой сценарий, если только команда бьётся до конца и пытается найти выход из трудной ситуации. К сожалению, этого мы не увидели.

В итоге перед важнейшими матчами в Ярославле руководство клуба приняло непростое решение завершить сотрудничество с Михаилом Кравцом. Решение может показаться эмоциональным, но были взвешены все за и против. Интересы команды — превыше всего, мы должны делать всё от нас зависящее, чтобы вернуться в эту серию», – сказал Курьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.