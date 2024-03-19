Алексей Бывальцев повторил рекорд розыгрышей Кубка Гагарина по голам в меньшинстве

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Бывальцев повторил рекорд розыгрышей Кубка Гагарина по голам в меньшинстве, сообщает пресс-служба КХЛ. Шайба в ворота СКА стала для него третьей в меньшинстве в плей-офф КХЛ.

По три шайбы также забрасывали Константин Панов (46 игр), Бывальцев (47), Оскар Осала (75), Павел Дедунов (79), Андрей Локтионов (85), Дмитрий Казионов (98).

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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Идёт третий период — счёт 2:0 в пользу гостей. Первый матч серии также остался за «Автомобилистом» со счётом 3:2.