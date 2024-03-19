Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА получил четыре удаления подряд, «Автомобилист» забил «пять на три»

СКА получил четыре удаления подряд, «Автомобилист» забил «пять на три»
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Осипов) – 25:36 (4x5)     0:2 Да Коста (Валк) – 34:59 (5x4)     1:2 Глотов (Хайруллин, Сергеев) – 44:50 (5x5)     1:3 Хрипунов (Обидин) – 55:37 (5x5)    

В середине второго периода хоккеисты СКА получили четыре удаления подряд и дали шанс «Автомобилисту» на игру в большинстве в формате «пят на три» больше полутора минут. Нападающий гостей Стефан Да Коста реализовал двойной численный перевес броском в дальний угол с передачи Кёртиса Валка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в первом матче серии победу одержал «Автомобилист» со счётом 3:2. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу екатеринбургского клуба.

Материалы по теме
Видео
Арсений Грицюк во втором матче подряд врезается во вратаря Аликина и сбивает его с ног
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android