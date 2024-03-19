СКА получил четыре удаления подряд, «Автомобилист» забил «пять на три»
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В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу гостей.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Осипов) – 25:36 (4x5) 0:2 Да Коста (Валк) – 34:59 (5x4) 1:2 Глотов (Хайруллин, Сергеев) – 44:50 (5x5) 1:3 Хрипунов (Обидин) – 55:37 (5x5)
В середине второго периода хоккеисты СКА получили четыре удаления подряд и дали шанс «Автомобилисту» на игру в большинстве в формате «пят на три» больше полутора минут. Нападающий гостей Стефан Да Коста реализовал двойной численный перевес броском в дальний угол с передачи Кёртиса Валка.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что в первом матче серии победу одержал «Автомобилист» со счётом 3:2. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу екатеринбургского клуба.
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