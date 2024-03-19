СКА получил четыре удаления подряд, «Автомобилист» забил «пять на три»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу гостей.

В середине второго периода хоккеисты СКА получили четыре удаления подряд и дали шанс «Автомобилисту» на игру в большинстве в формате «пят на три» больше полутора минут. Нападающий гостей Стефан Да Коста реализовал двойной численный перевес броском в дальний угол с передачи Кёртиса Валка.

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Отметим, что в первом матче серии победу одержал «Автомобилист» со счётом 3:2. Текущий счёт в серии 1-0 в пользу екатеринбургского клуба.