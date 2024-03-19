Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Майк Коммодор сообщил о смерти бывшего нападающего клубов НХЛ и КХЛ Криса Саймона

Майк Коммодор сообщил о смерти бывшего нападающего клубов НХЛ и КХЛ Криса Саймона
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник НХЛ Майк Коммодор сообщил о смерти бывшего нападающего клубов НХЛ и КХЛ Криса Саймона в возрасте 52 лет. Оба хоккеиста выступали вместе за «Калгари» в 2004 году. Саймон был знаменитым тафгаем, проведшим множество боёв в НХЛ. Также форвард выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь», новокузнецкий «Металлург» и московское «Динамо».

«Ребята, сегодня грустный день… Крис Саймон определённо был устрашающим парнем на льду и чертовски хорошим игроком. Мы провели много времени вместе во время выступления за „Калгари“ в 2004 году, так как мы оба жили в отеле. Он был очень добр ко мне. Покойся с миром, Крис. По тебе будут скучать», — написал Коммодор в своей соцсети.

Саймон провёл в КХЛ 174 матча и набрал 89 (43+46) очков. В НХЛ на счету канадца 782 матча и 305 (144+161) очков.

Материалы по теме
Он был одним из самых крутых легионеров в истории КХЛ. Не стало Криса Саймона
Он был одним из самых крутых легионеров в истории КХЛ. Не стало Криса Саймона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android