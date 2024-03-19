Арсений Грицюк во втором матче подряд врезается во вратаря Аликина и сбивает его с ног

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» в эти минуты проходит второй матч серии второго раунда плей-офф КХЛ между СКА и «Автомобилистом». Идёт второй период — счёт 1:0 в пользу гостей.
В середине второго периода нападающий СКА Арсений Грицюк выбежал на рандеву с голкипером «Автомобилиста» Евгением Аликиным и под давлением защитника сбил вратаря с ног вместе с воротами. Защитник гостей Сергей Зборовский немного подталкивал нападающего, о чём сигнализировал арбитру Грицюк. Судья матча решил выписать две штрафные минуты Арсению.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отметим, что в первом матче серии Грицюк также сбил Аликина с ног, но тогда избежал наказания. Гол СКА был отменён из-за помехи вратарю.
- 19 марта 2024
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