Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Да Коста: нормально себя чувствую. Не нужно об этом говорить

Да Коста: нормально себя чувствую. Не нужно об этом говорить
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста оценил свой победный гол во втором матче серии с СКА (3:1). Французский форвард получил передачу от Кёртиса Валка при игре в формате «5 на 3» и точно бросил в дальний угол ворот. Нападающий пропустил первый матч серии из-за травмы.

«Мой гол? Я отдал Валку, он вернул шайбу мне. Отличный пас через центр зоны, я просто бросил между ног защитника, и шайба зашла в ворота, чему я очень рад.

Как я себя чувствую? Нормально. Не нужно об этом говорить», — сказал Да Коста в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Да Коста провёл лишь второй матч в текущем плей-офф из-за травмы. Форвард принял участие в четвёртом матче серии первого раунда с «Ак Барсом» (0:5).

Материалы по теме
Да Коста – о 2-0 в серии со СКА: «Автомобилист» играет как команда, как воины
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android