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Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 19 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

19 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялась одна встреча. В Тюмени местный «Рубин» в пятом матче серии обыграл красноярский «Сокол» со счётом 3:1 и прошёл в полуфинал плей-офф ВХЛ.

В МХЛ состоялись четыре матча серий 1/4 финала плей-офф.

В Челябинске местные «Белые Медведи» разгромно уступили «Омским Ястребам» со счётом 2:7. Матч запомнился двумя массовыми драками в концовке матча. По итогам матча обе команды набрали 256 минут штрафа.

В Санкт-Петербурге в первом матче серии четвертьфинала плей-офф СКА-1946 обыграли МХК «Спартак» со счётом 2:1.

В Ярославле в первом матче серии «Локо» оказался сильнее «Алмаза» со счётом 4:0.

В Хаты-Мансийске во втором матче серии «Чайка» взяла реванш у «Мамонтов Югры» со счётом 4:1.