Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 19 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова
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19 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялась одна встреча. В Тюмени местный «Рубин» в пятом матче серии обыграл красноярский «Сокол» со счётом 3:1 и прошёл в полуфинал плей-офф ВХЛ.
ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
3 : 1
Сокол
Красноярск
1:0 Попугаев (Мокрушев, Бусаров) – 06:34 (5x4) 1:1 Морозов (Скворцов) – 07:08 (5x4) 2:1 Давыдов (Бусаров, Попугаев) – 11:37 (5x5) 3:1 Горбунов (Кошурников, Ващенко) – 53:21 (5x5)
В МХЛ состоялись четыре матча серий 1/4 финала плей-офф.
В Челябинске местные «Белые Медведи» разгромно уступили «Омским Ястребам» со счётом 2:7. Матч запомнился двумя массовыми драками в концовке матча. По итогам матча обе команды набрали 256 минут штрафа.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 14:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
2 : 7
Омские Ястребы
Омск
0:1 Трикозов – 00:22 (5x5) 0:2 Казанцев (Хворов, Куликовский) – 02:29 (5x5) 0:3 Сысоев (Голоднюк) – 13:56 (6x5) 1:3 Колодий (Юсупов, Агламзянов) – 20:25 (5x5) 1:4 Малов – 24:29 (5x5) 1:5 Захаров (Голоднюк) – 25:13 (5x5) 2:5 Екимов (Телегин) – 45:52 (5x5) 2:6 Кол (Трикозов) – 54:22 (5x5) 2:7 Трикозов – 59:13 (5x3)
В Санкт-Петербурге в первом матче серии четвертьфинала плей-офф СКА-1946 обыграли МХК «Спартак» со счётом 2:1.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
19 марта 2024, вторник. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
МХК Спартак
Москва
1:0 Романов (Лазутин, Демидов) – 01:49 (5x5) 1:1 Трофимчук (Лукьянцев, Марышев) – 16:44 (5x5) 2:1 Поляков (Недопёкин, Корнилов) – 50:44 (5x5)
В Ярославле в первом матче серии «Локо» оказался сильнее «Алмаза» со счётом 4:0.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
19 марта 2024, вторник. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
4 : 0
Алмаз
Череповец
1:0 Лутцев (Сурин) – 12:40 (4x5) 2:0 Ябелов – 15:23 (5x5) 3:0 Ябелов (Ульев, Мальцев) – 38:04 (5x5) 4:0 Поляков (Емельянов, Белоусов) – 38:53 (5x5)
В Хаты-Мансийске во втором матче серии «Чайка» взяла реванш у «Мамонтов Югры» со счётом 4:1.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
19 марта 2024, вторник. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
1 : 4
Чайка
Нижний Новгород
0:1 Артамонов – 08:12 (5x5) 0:2 Свищев (Чесноков, Жарков) – 28:44 (5x5) 1:2 Шэн – 31:52 (5x5) 1:3 Крутов (Проничкин, Глинский) – 35:39 (5x5) 1:4 Наумов (Бреус) – 39:15 (5x5)
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