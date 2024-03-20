Хет-трик Рантанена и два очка Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Колорадо Эвеланш» (3:4).
Хет-триком в составе победителей отметился финский нападающий Микко Рантанен. Ещё один гол записал на свой счёт Кейси Миттельштадт.
Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин записал на свой счёт в этом матче две результативные передачи. Также ассистентским баллом в составе «Эвеланш» отметился лидер бомбардирской гонки нынешнего сезона Натан Маккиннон.
У хозяев отличились Натан Уокер, Алексей Торопченко и Брэйден Шенн.
«Колорадо» одержал седьмую победу подряд, набрал 93 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сент-Луис» не смог продлить свою четырёхматчевую победную серию, остался с 75 очками и идёт там же на промежуточном пятом месте.
- 20 марта 2024
-
05:37
-
05:35
-
05:19
-
04:40
-
04:38
-
03:49
- 19 марта 2024
-
23:59
-
23:45
-
23:33
-
23:28
-
23:18
-
23:13
-
23:05
-
23:00
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:33
-
22:30
-
22:25
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:40
-
21:31
-
21:24
-
21:12
-
20:59
-
20:54
-
20:40
-
20:20
-
20:05
-
19:46