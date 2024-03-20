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Хет-трик Рантанена и два очка Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»

Хет-трик Рантанена и два очка Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Колорадо Эвеланш» (3:4).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024
НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 06:36     1:1 Уокер (Перунович, Фолк) – 08:48     2:1 Торопченко (Фолк, Уокер) – 24:44     2:2 Миттельштадт (Жирар) – 26:41     3:2 Шенн (Нейборс) – 28:43     3:3 Рантанен (Друен, Ничушкин) – 38:46 (pp)     3:4 Рантанен (Ничушкин) – 44:15    

Хет-триком в составе победителей отметился финский нападающий Микко Рантанен. Ещё один гол записал на свой счёт Кейси Миттельштадт.

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин записал на свой счёт в этом матче две результативные передачи. Также ассистентским баллом в составе «Эвеланш» отметился лидер бомбардирской гонки нынешнего сезона Натан Маккиннон.

У хозяев отличились Натан Уокер, Алексей Торопченко и Брэйден Шенн.

«Колорадо» одержал седьмую победу подряд, набрал 93 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сент-Луис» не смог продлить свою четырёхматчевую победную серию, остался с 75 очками и идёт там же на промежуточном пятом месте.

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