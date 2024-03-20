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Хет-трик Рантанена и два очка Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Сент-Луисом»

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» уступил «Колорадо Эвеланш» (3:4).

Хет-триком в составе победителей отметился финский нападающий Микко Рантанен. Ещё один гол записал на свой счёт Кейси Миттельштадт.

Российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин записал на свой счёт в этом матче две результативные передачи. Также ассистентским баллом в составе «Эвеланш» отметился лидер бомбардирской гонки нынешнего сезона Натан Маккиннон.

У хозяев отличились Натан Уокер, Алексей Торопченко и Брэйден Шенн.

«Колорадо» одержал седьмую победу подряд, набрал 93 очка и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сент-Луис» не смог продлить свою четырёхматчевую победную серию, остался с 75 очками и идёт там же на промежуточном пятом месте.