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Пастрняк в шаге от рекорда всех времён в истории «Бостона»

Этой ночью в Бостоне (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» не оставил шансов «Оттаве Сенаторз» (6:2).

Нападающий хозяев Давид Пастрняк записал на свой счёт три заброшенные шайбы.

Таким образом, «Сенаторз» стали 12-й франшизой, против которой чех отмечался хет-триком за свою карьеру в НХЛ. По этому показателю Пастрняк вышел на первое место в истории «Брюинз», сравнявшись с Филом Эспозито и Кэмом Нили.

Отметим, что среди действующих хоккеистов по данному показателю Пастрняк делит второе место с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Лидером же является российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отмечавшийся хет-триком в матчах с 18 командами НХЛ.

Всего в текущем сезоне на счету 27-летнего Пастрняка 99 (44+55) очков в 70 играх.