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Пастрняк в шаге от рекорда всех времён в истории «Бостона»

Пастрняк в шаге от рекорда всех времён в истории «Бостона»
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Этой ночью в Бостоне (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» не оставил шансов «Оттаве Сенаторз» (6:2).

Нападающий хозяев Давид Пастрняк записал на свой счёт три заброшенные шайбы.

Таким образом, «Сенаторз» стали 12-й франшизой, против которой чех отмечался хет-триком за свою карьеру в НХЛ. По этому показателю Пастрняк вышел на первое место в истории «Брюинз», сравнявшись с Филом Эспозито и Кэмом Нили.

Отметим, что среди действующих хоккеистов по данному показателю Пастрняк делит второе место с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Лидером же является российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отмечавшийся хет-триком в матчах с 18 командами НХЛ.

Всего в текущем сезоне на счету 27-летнего Пастрняка 99 (44+55) очков в 70 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Пастрняк (Грызлик, Заха) – 08:27     2:0 Пастрняк – 11:23     2:1 Пинто (Жиру, Шабо) – 33:08 (pp)     3:1 Бразо (Шаттенкирк, Гики) – 38:51 (pp)     3:2 Ткачук (Чикран, Батерсон) – 39:56     4:2 Пастрняк (Шаттенкирк, Хайнен) – 44:43     5:2 Боквист (Бичер, Шаттенкирк) – 45:08     6:2 Бразо (Дебраск, Гики) – 58:06 (pp)    
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