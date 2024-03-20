Пастрняк в шаге от рекорда всех времён в истории «Бостона»

Этой ночью в Бостоне (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» не оставил шансов «Оттаве Сенаторз» (6:2).
Нападающий хозяев Давид Пастрняк записал на свой счёт три заброшенные шайбы.
Таким образом, «Сенаторз» стали 12-й франшизой, против которой чех отмечался хет-триком за свою карьеру в НХЛ. По этому показателю Пастрняк вышел на первое место в истории «Брюинз», сравнявшись с Филом Эспозито и Кэмом Нили.
Отметим, что среди действующих хоккеистов по данному показателю Пастрняк делит второе место с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Лидером же является российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, отмечавшийся хет-триком в матчах с 18 командами НХЛ.
Всего в текущем сезоне на счету 27-летнего Пастрняка 99 (44+55) очков в 70 играх.
- 20 марта 2024
-
07:07
-
06:44
-
06:36
-
06:22
-
06:10
-
05:53
-
05:37
-
05:35
-
05:19
-
04:40
-
04:38
-
03:49
- 19 марта 2024
-
23:59
-
23:45
-
23:33
-
23:28
-
23:18
-
23:13
-
23:05
-
23:00
-
22:51
-
22:46
-
22:41
-
22:33
-
22:30
-
22:25
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:40
-
21:31
-
21:24
-
21:12